Ex-presidente da Vale tem 1ª vitória ao tentar sair de ação criminal por Brumadinho

O coordenador do MAB em Minas Gerais, Joceli Andreoli classificou o voto do relator como "preocupante". "É uma atitude que busca a impunidade", afirmou.

Em sustentação oral feita na sessão nesta quarta, o advogado Maurício de Oliveira Campos Júnior, que atua na defesa do ex-presidente da Vale, criticou a denúncia apresentada. "Desconhecia até mesmo a causa do acidente", afirmou.

Ao pedir o habeas corpus, os advogados do ex-presidente da Vale afirmaram, entre outros pontos, que não havia justa causa para o recebimento da denúncia pela Justiça. E disseram não haver nos autos "qualquer ato ou omissão concreta do Paciente [o ex-presidente da Vale] que possa ser imputado criminalmente".

O MAB (Movimento dos Atingidos por Barragens) afirma que o voto "busca a impunidade". O julgamento, na tarde desta quarta foi interrompido logo em seguida à apresentação do voto do relator, quando o segundo juiz a se posicionar, Pedro Felipe, pediu vista do processo.

