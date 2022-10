Ex-marido é suspeito de matar a tiros jovem de 20 anos em SP

O programa "Brasil Urgente", da TV Bandeirantes, também mostrou o suspeito sendo levado da delegacia para uma área de mata no bairro Jardim Três Marias, onde o crime ocorreu, em busca da área do crime.

O crime foi flagrado por câmeras de segurança da via, que mostraram o momento em que Jenifer Cristina dos Santos Moreira estava sentada com colegas de trabalho em uma espécie de escadaria esperando o coletivo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.