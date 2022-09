Ex-guarda civil e família são mortos a tiros na Grande São Paulo

O caso foi registrado como homicídio na Delegacia de Santana de Parnaíba e é investigado pela Delegacia de Pirapora do Bom Jesus. A polícia não disse se há suspeitos do crime.

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), a Polícia Militar chegou ao local do crime, na estrada Francisco Misse, por volta das 16h.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um advogado que já foi corregedor da Guarda Civil Municipal de Carapicuíba, na Grande São Paulo, foi encontrado morto com sua mãe, sua companheira e seu padrasto, na tarde de sábado (3), em uma estrada rural de Pirapora do Bom Jesus, no limite com Santana de Parnaíba.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.