Ex-empresário de Ivete Sangalo fecha parceria com a Liga para reestruturar Carnaval de SP

Como revelou a Folha de S.Paulo, os dois romperam no fim do ano passado e só estavam se falando por meio de advogados.

Almeida e o presidente da Liga, Sidnei Carriuolo, se encontraram em fevereiro para fechar a parceria comercial. À reportagem, o empresário diz que continuará trabalhando no ramo do entretenimento e que "não sairá do Carnaval de Salvador".

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fabio Almeida, ex-empresário da cantora Ivete Sangalo, acaba de assumir a consultoria de marketing da Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo. Ele irá atuar na reestruturação do modelo de negócio do Carnaval paulistano e outros eventos relacionados à folia como os ensaios técnicos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.