Ex-detento é perseguido e morto a tiros após sair de audiência em MG

Por Folha de São Paulo

23/09/2025 18h45 — em
SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um ex-detento de 25 anos foi morto a tiros na tarde desta segunda-feira (22), em Divinópolis (MG), pouco tempo depois de deixar uma audiência no Fórum da cidade.

Phelipe Junio Carvalho Assulino foi executado pouco tempo após deixar o fórum. O crime foi registrado por câmeras de segurança e as imagens mostram o momento em que o carro dele é perseguido e interceptado por outro veículo.

Na sequência, três homens desceram armados do carro e efetuaram diversos disparos. Phelipe ainda tentou fugir correndo, mas foi alvejado e morreu no local.

Ele estava acompanhado por uma irmã, o avô e uma sobrinha pequena. O vídeo mostra o desespero dos três para escapar dos tiros. Nenhum deles foi atingido pelos disparos. A irmã ficou em choque e recebeu atendimento médico no local.

Phelipe tinha diversas passagens pela polícia, incluindo homicídio e tráfico de drogas. Ele havia deixado o presídio em agosto deste ano.

A motivação do crime ainda não foi esclarecida e ninguém foi preso. A Polícia Civil de Minas Gerais informou que abriu um inquérito para investigar o crime. Até o momento, ninguém foi preso.

