Ex-chefe da F1 é preso em SP por porte ilegal de arma, paga fiança e deixa o país

Ecclestone relatou ter comprado a arma de um mecânico da F1 há cerca de cinco anos com o objetivo de mantê-la em uma propriedade rural no interior de São Paulo. A pistola, da marca LW Seecamp, estava sem carregador e sem munição.

A pistola de calibre 32 foi detectada por funcionários do aeroporto pela máquina de raio-x. Ecclestone não tinha a documentação Durante o depoimento, a esposa de Ecclestone, a brasileira Fabiana Ecclestone, traduziu as respostas do marido, segundo o boletim de ocorrência.

