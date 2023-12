'Eu sei a pessoa que eu sou', diz Renato Cariani um dia após operação da PF

Renato Cariani é fisiculturista e influencer fitness, com mais de 4 milhões de inscritos em seu canal no YouTube. Graduado em Química pela Universidade Metropolitana de Santos, ele exibe em suas biografias nas redes sociais que é professor de química, além de professor de educação física, empresário e youtuber.

Nesta terça-feira, após a operação, Renato Cariani se posicionou e se disse "surpreso". "Para mim, para a minha sócia e para todas as pessoas, foi uma surpresa", afirmou Cariani em um vídeo publicado no Instagram.

"Muito bom dia, família. Ontem eu tive um dos piores dias da minha vida, muito difícil ver o quanto a cada notícia você é machucado, ferido, quantidade de absurdos que são escritas, a forma com que a mídia se apropria da sua imagem e constrói uma coisa horrorosa. Mas ontem foi ontem e hoje é hoje. Então [hoje] eu acordei falando o seguinte: 'eu vou fazer o meu dia como tem que ser, cheio de energia, coragem, afinal de contas, eu sei a pessoa que sou, eu sei o trabalho que faço, o quanto luto todos os dias para construir toda a minha história, minha jornada, todas as minhas empresas, então isso não vai me derrubar'", disse Renato Cariani nos stories do Instagram

Cariani disse que teve um dos piores dias de sua vida na terça-feira (12) com a ação da PF, que ficou "machucado" com os "absurdos" escritos sobre ele, mas ressaltou que ontem é passado e que o importante é o presente.

