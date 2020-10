Estudo afirma que homens com voz grave são mais propensos a trair; entenda

O estudo da Southwest University, na China aponta que o tom da voz de um homem pode ser usado para prever a intenção de (in) fidelidade.De acordo com o UOL, cerca de 116 alunos do sexo masculino e 145 do sexo feminino tiveram relacionamentos relativamente curtos, além de serem questionados sobre as chances de infidelidade.

A análise aponta que o tom de voz de uma mulher não estava relacionado à probabilidade de ela ser infiel.

No estudo, publicado na Personality and Individual Differences, os estudiosos afirmam que as descobertas "demonstraram que os homens 'masculinos' são mais propensos à infidelidade e a comprometerem-se menos com os seus relacionamentos, em comparação com os homens 'femininos'. No entanto, esse efeito não se verificou nas mulheres”.

Ainda não se sabe a razão, mas entre as teorias possíveis está a sugestão de que a voz masculina e o desenvolvimento da infidelidade têm a mesma base biológica, ou seja, são influenciados pelos níveis de testosterona.