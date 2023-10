Estudantes da USP não chegam a consenso e greve continua

Em assembleia na quarta-feira passada (11), a maioria dos estudantes decidiu manter a paralisação. No entanto, Poli (Escola Politécnica), FEA (Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária) e Faculdade de Direito, no largo de São Francisco, abandonaram a paralisação.

- Contratação de 1.027 novos professores, sendo que 879 já faziam parte da política de contratação da universidade e 148 novas vagas que serão distribuídas de acordo com as perdas ocorridas em cada unidade no ano de 2022;

De início, a reitoria se recusou a negociar com os grevistas, mas no último dia 4 ela apresentou uma lista de propostas. A principal seria a contratação de 148 professores temporários, a serem distribuídos aos cursos mais necessitados até o fim deste ano.

Na votação ao final do encontro, 388 votos foram pela continuidade da greve, 215 por uma mudança e houve 15 abstenções. Nesta quinta-feira (19), os representantes da EACH (Escola de Artes, Ciências e Humanidades), da USP Leste, farão uma assembleia para apresentar os pontos discutidos nesta quarta na assembleia geral.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em assembleia realizada na noite desta quarta-feira (18) no espaço aberto da Escola Politécnica, exatamente um mês após o início da greve pelo déficit de professores da USP (Universidade de São Paulo), os coletivos do movimento estudantil da universidade não chegaram a um consenso e a paralisação continua.

