Estudante supera medo e distância de 2.700 km para doar medula óssea

O banco de doadores é consultado sempre que um paciente precisa do transplante. Quando a compatibilidade é confirmada, o voluntário é procurado para decidir sobre a doação e após a confirmação começam os procedimentos. A doação é realizada em ambiente cirúrgico, com anestesia geral e internação de no mínimo 24 horas.

Em entrevista recente ao Conversa com Bial (Globo), Drica falou sobre a relação com Adilson, o homem que fez a doação de medula que salvou a vida dela. A atriz tinha leucemia.

"Como a doação de medula não é algo que se divulga detalhadamente, as pessoas podem ter algumas opiniões que às vezes não condizem com a realidade", afirma para os que têm medo. "Por isso, é importante que busquem informações confiáveis".

Após o cadastro, a estudante seguiu a vida, mudou para Lins e, quatro anos depois, em outubro de 2020, recebeu um telefonema informando que ela poderia ser compatível com um paciente que precisava do transplante

Em agosto de 2016, ela viu uma divugação realizada pelas Faculdades Integradas de Bauru, cidade onde morava, e resolveu fazer o cadastro no Redome (Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea), o terceiro maior banco de doadores de medula óssea do mundo.

