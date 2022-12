Estudante mineira Isabel Cristina foi tornada beata mesmo sem realizar milagre

Outros beatos de Minas Gerais Estado com forte tradição no catolicismo, Minas Gerais tem agora quatro beatos e outros dois religiosos sob análise para também alcançarem esta posição na igreja:

A junta que determina as beatificações e canonizações no Vaticano é formada por teólogos, médicos e outros integrantes do comando da igreja que analisam relatos e documentos.

Minas Gerais tem outros três beatos, nascidos ou com atuação no estado, e que tiveram milagres reconhecidos pelo Vaticano: Padre Eustáquio, Nhá Chica e Padre Victor.

O que foi levado em conta pelo Vaticano no caso da jovem foi o seu martírio. A estudante havia se mudado para a cidade vizinha de Juiz de Fora (MG) para estudar e prestar vestibular. Lá, foi foi assassinada com 15 facadas por um homem que estava em sua casa para instalar um guarda-roupa tentou estuprá-la.

