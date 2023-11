Estudante é esfaqueado e morto na porta de escola em São Bernardo do Campo

O caso deve ser apresentado no 1° Distrito Policial de São Bernardo do Campo.

A Polícia Militar disse que o suspeito do crime foi preso em flagrante. Ele tem 18 anos. Outras duas pessoas foram levadas para depor como testemunhas no caso.

A vítima, que levou duas facadas no abdômen, ainda chegou a ser levada para uma UPA próximo, mas não resistiu aos ferimentos, de acordo com a Polícia Civil.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um estudante de 16 anos foi esfaqueado e morto durante uma briga na calçada da Escola Estadual Maurício de Castro, no bairro Montanhão, em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo, na tarde desta sexta-feira (10).

