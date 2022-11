Estudante de medicina brasileira é encontrada morta na Bolívia

A família afirma que a estudante tinha marcas no rosto e nos braços e pede a investigação de eventual homicídio, de acordo com informações da EPTV, afiliada da TV Globo.

O corpo da jovem foi encontrado na madrugada de segunda no pátio do prédio em que ela morava na cidade boliviana. Ela vivia em um apartamento no 6º andar.

