Estudante de 19 anos engasga com lanche, tem parada cardíaca e morre em MT

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A estudante de direito Jeniffer da Silva Moreira, 19, morreu na segunda-feira (18), em decorrência de uma parada cardiorrespiratória após engasgar com um lanche. O caso ocorreu em Alta Floresta (MT).

A jovem deu entrada em estado grave no Hospital Regional de Alta Floresta após se engasgar enquanto comia um lanche em sua casa na noite do último domingo (17). Segundo a unidade informou em nota, a jovem sofreu uma parada cardiorrespiratória, não resistiu e morreu no dia seguinte.

A estudante estava no segundo semestre do curso de direito da Unemat (Universidade do Estado de Mato Grosso). Em comunicado, a instituição de ensino lamentou a morte da universitária e declarou luto de três dias.

"Neste momento de luto, nossa comunidade acadêmica se une para prestar homenagem a Jeniffer, que foi não apenas uma estudante dedicada, mas também uma pessoa notável, cuja paixão pelo direito e comprometimento com sua formação deixaram uma marca em todos nós", disse a universidade.

O corpo de Jeniffer da Silva Moreira foi sepultado na tarde de hoje, no Cemitério Jardim da Saudade, em Alta Floresta. A jovem deixou a mãe e duas irmãs. Ela também estava de casamento marcado para agosto de 2024.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil de Mato Grosso para pedir mais informações, mas não obteve retorno. Se a resposta for enviada, está matéria será atualizada.