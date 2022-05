Estudante de 19 anos é morta a tiros na saída de escola no interior de SP; ex é suspeito

Segundo a Polícia Militar, por volta das 22h, Juliana seguia para o carro onde o pai a esperava na mesma rua da escola, quando um homem se aproximou pelas costas da jovem. No momento em que ela abria a porta do carro da família, ele deu vários disparos a queima-roupa.

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A estudante Juliana Fernandes Cândido, de 19 anos, foi morta a tiros na noite desta quinta-feira (19), no bairro Alto Cardoso, em Pindamonhangaba (SP). A jovem havia acabado de sair da escola onde faz curso de técnico em enfermagem e seguia para o carro do pai quando foi assassinada. O principal suspeito do crime é o ex-namorado dela.

