A agremiação do Grajaú, na zona sul, rebaixada do Grupo Especial no ano passado, tem 149,9 pontos contra 149,7 da Colorado do Brás, segunda colocada e que também sobe, caso a classificação termine assim.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Faltando quatro quesitos para serem apurados, a escola Estrela do Terceiro Milênio lidera o Grupo de acesso do Carnaval de São Paulo.

