Estrangeiras dizem que foram forçadas por Thiago Brennand a se tatuar

Ele viajou em setembro do ano passado, horas antes de ser denunciado pelo Ministério Público sob a suspeita de ter agredido uma modelo em uma academia da capital --em relação a esse caso, a audiência acontecerá no dia 27 de julho.

Isso porque havia uma rotina de agressões, diz a mulher. Além de estupro, ela relatou chutes, arremesso de sapatos, sufocamento e golpes no peito e abuso psicológico --o que considera mais grave. A jovem só conseguiu voltar à Europa fugindo para o aeroporto e embarcando com uma passagem comprada pela irmã.

Outra mulher europeia que também se relacionou e viveu com Brennand há cerca de cinco anos em São Paulo afirmou que ele brincava que havia feito a tatuagem para "marcar território". Ela disse que, na época, com 19 anos, achou melhor se submeter a isso para que o empresário ficasse calmo.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Duas estrangeiras, uma delas, russa, denunciaram o empresário Thiago Brennand, 43, por abuso sexual e psicológico. As vítimas, que já relataram os casos às autoridades brasileiras, também disseram que ele as obrigou a tatuar suas iniciais. Elas viveram com Brennand em um imóvel dele em São Paulo, e, segundo as denúncias, eram vigiadas e proibidas de sair sozinhas.

