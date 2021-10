Estradas paulistas devem receber 5,5 milhões de veículos durante o feriadão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) calcula que cerca de 5,5 milhões de veículos devam circular pelas principais rodovias paulistas durante o feriadão de 12 de outubro, que celebra o Dia de Nossa Senhora Aparecida.

Apenas para o litoral paulista, se somados o sistema Anchieta-Imigrantes, a rodovia dos Tamoios e a Mogi-Bertioga, são esperados 668 mil veículos.

A Ecovias, concessionária que administra o sistema Anchieta-Imigrantes, prevê que mais de 380 mil veículos sigam para a Baixada Santista. Já a Tamoios, operada pela concessionária que tem o mesmo nome da rodovia, deve receber 185 mil.

Na rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro, a Mogi-Bertioga, que dá acesso tanto ao litoral norte quanto a Bertioga, no litoral sul, são esperados cerca de 103 mil veículos.

O corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, que faz a ligação até a rodovia dos Tamoios e à rodovia Presidente Dutra, também deve ter movimento intenso. São esperados cerca de 1,07 milhão de veículos entre sexta (8) e terça-feira (12).

Nas estradas Castello Branco e Raposo Tavares, que ligam a capital a cidades do interior paulista, como a região de Sorocaba (99 km de SP), a estimativa é da circulação de 639 mil veículos. Já nas rodovias Anhanguera e Bandeirantes, que fazem o trajeto para Campinas (93 km de SP), devem passar 840 mil neste feriado prolongado.

A concessionária CCR RodoAnel prevê fluxo de mais de 1,08 milhão de veículos no trecho Oeste do Rodoanel, entre a 0h desta sexta e 24h de terça-feira.

Segundo a Artesp, a partir da tarde desta sexta, há previsão de horários de pico de movimento em todas as rodovias que têm acesso à Região Metropolitana de São Paulo, principalmente ao longo de todo o sábado (9).

Ainda segundo a agência, o movimento deve ser intenso também a partir de segunda-feira (6), no sentido capital, e, principalmente na terça, o fluxo deve ser intenso a partir das 12h.

O DER (Departamento de Estradas e Rodagem), do governo João Doria (PSDB), afirma que os horários de menor movimento estão nos períodos de madrugada, quando os motoristas poderão encontrar as rodovias com tráfego mais livre.

No sistema Anchieta-Imigrantes, a concessionária espera maior fluxo no sentido litoral a partir da tarde desta sexta e ao longo de todo o sábado, quando será implantada a Operação Descida a partir das 7h.

Durante a operação, os veículos que seguem sentido litoral podem usar as pistas sul e norte da rodovia Anchieta e a pista sul da rodovia dos Imigrantes. A subida da serra será feita pela pista norte da Imigrantes.

Uma operação especial será ativada na Tamoios, com duas faixas no sentido litoral e uma no sentido São José dos Campos, visando garantir fluidez ao tráfego que segue em direção ao litoral norte. Para atender ao movimento de retorno do feriado, a rodovia volta à sua configuração normal, com duas pistas sentido São José dos Campos e uma pista sentido litoral.

No sistema Castello-Raposo, na saída de São Paulo, o motorista deverá enfrentar tráfego intenso na sexta-feira (8), entre 16h e 20h no sentido interior. No sábado (9), o congestionamento deve se repetir das 7h às 12h.

Romaria para Aparecida A tradicional romaria, que conta com milhares de pessoas caminhando pela Dutra em direção ao Santuário Nacional Aparecida, em Aparecida (170 km de São Paulo), contará com uma operação especial feita pela CCR NovaDutra.

Segundo a concessionária, a via Dutra será inspecionada por mais de cem viaturas e 500 profissionais. Entre eles, médicos, agentes de atendimento pré-hospitalar e equipes de emergência, que estarão 24 horas à disposição dos usuários, distribuídas em 11 bases operacionais ao longo da rodovia.

Haverá, ainda, reforço operacional nas praças de pedágio e realização de operação papa-filas, quando necessário, que consiste na venda de cupons nas filas das cabines.

Além disso, a CCR NovaDutra afirma que está com ações de segurança de trânsito e reforço nas orientações aos grupos de romeiros sobre os riscos de caminhar a pé pelo acostamento em direção ao Santuário.

Com o objetivo de conscientizar os motoristas sobre a presença de romeiros na rodovia, a concessionária irá realizar ações de orientação informando sobre pontos com presença de peregrinos no acostamento, grupos de ciclistas na rodovia, além de reforçar as dicas de segurança da Polícia Rodoviária Federal e da concessionária. Os PMVs (Painéis de Mensagens Variáveis) irão informar os motoristas sobre a presença de romeiros a pé caminhando pelo acostamento da rodovia.

Entre as recomendações, a concessionária pede que os romeiros caminhem preferencialmente pela contramão do fluxo de veículos, sempre em fila indiana e em grupos pequenos, usando roupas claras. Pede também que nunca caminhe durante a noite e evite a caminhada na chuva.

Em caso de emergência, a concessionária recomenda que o cidadão ligue para o telefone 191 da Polícia Rodoviária Federal informando o quilômetro exato da localização.

A Artesp diz que as rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto devem concentrar a maior quantidade de veículos neste feriado, por serem as principais rodovias que dão acesso ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida. A concessionária Ecopistas, que administra o trecho, estima que 1.070 milhão de veículos passem pelas quatro praças de pedágio do corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, nos dois sentidos, entre sexta (8) e terça-feira (12).



Piores horários para viajar

Presidente Dutra

sentido Rio Sexta: das 19h às 21h Sábado: das 10h às 12h Ayrton Senna e Carvalho Pinto

sentido interior Sexta : Das 15h às 20h Sábado : Das 7h às 12h Tamoios

sentido litoral Sexta: das 14h até as 22h Sábado: das 6h às 14h Anhanguera e Bandeirantes

sentido interior Sexta: das 16h às 20h Sábado: das 8h às 12h Castello Branco e Raposo Tavares

sentido interior Sexta: Das 16h às 20h Sábado: Das 7h às 13h Régis Bittencourt

sentido interior Sexta: Das 14h às 20h Sábado: Das 7h às 12h Fernão Dias

sentido interior Sexta: das 14h às 20h Sábado: das 7h às 20h Anchieta-Imigrantes

sentido litoral Sexta : das 14h à 0h Sábado: das 7h às 17h

Fonte: Artesp