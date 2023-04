Estradas de SP têm lentidão na volta do feriado de Tiradentes

A rodovia Dutra tem tráfego intenso em Guarulhos no sentido Rio/São Paulo, por obras nos km 214 e km 218. Também há congestionamento em razão de um acidente do km 261 a 268, em Barra Mansa (RJ).

Apresenta uma fila de 18 quilômetros no km 516 em Igarapé, no sentido Belo Horizonte. A faixa da esquerda está bloqueada nesta região.

O trânsito está intenso nas duas vias, mas somente há congestionamentos na rodovia dos Bandeirantes na chegada à capital paulista, do km 13 ao km 23 e também do km 58 a 70 km.

No sentido capital paulista da rodovia Ayrton Senna, o motorista depara com trânsito moderado a partir do km 29. Na rodovia Carvalho Pinto, há congestionamentos em Jacareí.

A rodovia dos Imigrantes está congestionada no sentido capital do km 51 ao km 46 devido ao excesso de veículo, segundo a concessionária Ecovias. A Anchieta não apresenta nenhum ponto de lentidão.

O DER (Departamento de Estradas de Rodagem) e a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo, que regula as estradas sob concessão) estimam que cerca de 2,8 milhões de veículos devem trafegar pelas estradas paulistas entre sexta-feira (21) e domingo (23).

