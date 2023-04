Estradas de SP têm lentidão na saída para o feriado de Tiradentes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os motoristas que deixam São Paulo na manhã desta sexta-feira (21) por conta do feriado de Tiradentes enfrentam lentidão nas rodovias em razão do excesso de veículos.

Ainda na capital paulista, uma carreta que levava pisos de cerâmica para Santos (72 km de SP) tombou na avenida Juntas Provisórias, no acesso à rodovia Anchieta, na zona sul de SP, complicando ainda mais o trânsito. A via começou a ser liberada por volta das 8h20.

Com os três dias seguidos sem trabalhar, muitos paulistanos optaram por seguir rumo ao litoral, apesar da frente fria que deve derrubar os termômetros nos próximos dias.

Confira abaixo a situação das principais rodovias:

AYRTON SENNA/CARVALHO PINTO

Na rodovia Ayrton Senna , sentido interior, o motorista encontra lentidão do km 45 ao km 50, por conta do alto fluxo de veículos. Boas condições de tráfego nas rodovias Carvalho Pinto, Hélio Smidt e no trecho da rodovia dos Tamoios sob concessão da Ecopistas --entre o km 4,5 e o km 11,5, na região de São José dos Campos.

SISTEMA ANCHIETA-IMIGRANTES

A rodovia dos Imigrantes está congestionada no sentido litoral do km 27 ao km 32 também devido ao excesso de veículo, segundo a concessionária Ecovias.

Está em funcionamento a operação descida, com três faixas da Imigrantes mais quatro faixas da Anchieta no sentido litoral, e três pistas da Imigrantes no sentido capital.

SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES

O tráfego está com fluidez normal no sistema, segundo a concessionária Autoban.

FERNÃO DIAS

A rodovia Fernão Dias, que liga São Paulo a Belo Horizonte (MG), tem congestionamento do km 82 ao km 79, sentido Belo Horizonte, devido a um reflexo de acidente.

DUTRA

A rodovia Presidente Dutra, no sentido Rio, tem tráfego intenso do km 165 ao km 163, em Jacareí.