Estes são os 5 signos que mais voltam pra ex

As pessoas com este signo do zodíaco são mais propensas a cair nos braços de seu ex. Gêmeos fornecerá quantas oportunidades forem necessárias. Sempre que possível, ele prefere perdoar.

Este signo não teme nem mede esforços para corrigir erros. Ele fornece não apenas uma segunda chance, mas todas as oportunidades que são necessárias. No entanto, essa "batalha" pode se tornar dolorosa.

