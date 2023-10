Estátua de Nossa Senhora Aparecida maior que o Cristo Redentor é inaugurada em SP

Em março do ano passado, no entanto, o Tribunal de Justiça revogou a decisão e liberou a conclusão da obra. Para o desembargador Ponte Neto, a cidade tem como principal atividade econômica o turismo religioso e, ao permitir as obras, a prefeitura estaria fomentando a economia municipal.

A escultura do escultor Gilmar Pinna tem 45 metros só de estátua e mais cinco metros de base. O Cristo Redentor, no Rio, tem 30 metros de estátua e oito de pedestal. Ela é feita em aço e custou cerca de R$ 10 milhões.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma estátua de Nossa Senhora Aparecida com 50 metros de altura foi inaugurada em Aparecida, no interior de São Paulo, neste sábado (7). A obra começou a ser construída em 2017, mas foi concluída seis anos após o previsto porque chegou a ser barrada por uma decisão judicial.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.