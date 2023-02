Estagiárias de hospital debocham de pacientes no AM

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Três estudantes de enfermagem foram suspensas do estágio em um hospital de Manacapuru, no Amazonas, depois de gravarem um vídeo debochando dos pacientes internados, enquanto se distraíam em seus celulares.

"Os nossos pacientes estão tudo (sic) ali morrendo e (as estagiárias) estão mexendo no celular. Essa aqui roubou internet e eu também", fala a estudante que postou o vídeo, fazendo piada enquanto descansava com as colegas, que acenaram para a câmera. Na legenda do registro, postado nas redes sociais, a jovem ainda zomba: "Ótimas enfermeiras".

A identidade do trio e a data da gravação, que viralizou na segunda (30), não foi divulgada pelo hospital ou pela faculdade em que elas estudam, o Centro Universitário Fametro, que tem sede em Manaus, a quase 100 km da cidade em que as jovens estagiam.

Veículos amazonenses, que tiveram acesso ao perfil da estudante que fez o vídeo, compartilharam um print em que ela afirma que fez "apenas uma brincadeira" e que "sua fala foi totalmente em sentido irônico".

"Alguém de má-fé gravou a tela, reverteu toda a história e saiu compartilhando em grupos, uma pessoa que tinha a intenção de me prejudicar. Mas eu não tive intenção nenhuma de prejudicar ninguém", diz o texto atribuído à estagiária por sites como o Portal do Holanda, da capital do estado.

O Hospital Geral de Manacapuru, em que o vídeo foi feito, publicou nota no Facebook afirmando que notificou a faculdade das estagiárias envolvidas e as suspendeu de suas funções.

"Informamos que não compactuamos com tal comportamento dentro desta unidade hospitalar, e que trabalhamos com ética, moralidade e respeitando a dignidade da pessoa humana, bem como garantindo a serenidade de nossos pacientes", concluiu o comunicado.

Procurado pela reportagem, o Grupo Fametro disse que "repudia o comportamento de estagiárias do curso técnico de Enfermagem em Manacapuru, que agiram de modo antiético em um vídeo veiculado nas redes sociais".

Ainda conforme a nota, "as medidas disciplinares cabíveis para responsabilização das discentes foram tomadas e as alunas foram suspensas de seus estágios."

O Coren-AM (Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas) enviou nota alegando que "no vídeo, há alunos em formação acadêmica" e que "é responsabilidade das instituições de ensino a instrução e introdução aos preceitos éticos relacionados à profissão".

"O Coren-AM informa ainda que foi procurado pela instituição de ensino, e foi firmada a parceria para realização de ações educativas relacionadas a postura e ética profissional juntos aos estudantes", completou o texto assinado pelo presidente do órgão, Sandro André da Silva Pinto.