Estados Unidos aceitarão turistas estrangeiros vacinados com Coronavac

Alguns países pressionaram o governo de Biden para aceitar as vacinas aprovadas pela OMS, uma vez que as vacinas autorizadas pela Agência de Alimentos e Medicamentos (FDA) dos EUA não são amplamente utilizadas em todos os países.

O CDC disse que "no início desta semana, para ajudá-las a preparar seus sistemas, informamos às companhias aéreas" sobre as vacinas que seriam aceitas, e acrescentou: "O CDC divulgará orientações e informações adicionais assim que os requisitos de viagem forem finalizados".

Todas as quatro vacinas sendo aplicadas no Brasil atualmente são aprovadas pela OMS: CoronaVac, Pfizer, AstraZeneca e Janssen.

