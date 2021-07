Estado de SP tem menor média de internações por Covid-19 no ano

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A média móvel de internações do estado de São Paulo por Covid-19 nos últimos sete dias é a menor de 2021, segundo dados apresentados nesta quarta-feira (21) pelo vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB).

Entre os dias 15 e 21 de julho, a média móvel de hospitalizações ficou em 1.403, a menor desde 7 de janeiro deste ano, quando a média móvel naquele dia atingiu 1.419 ao dia, segundo dados da Fundação Seade.

O número atual representa 41,5% do registrado no pico deste ano e da pandemia, atingido em 27 de março, quando a média móvel estava em 3.381 internações.

Ao comentar o assunto, durante entrevista coletiva à imprensa para apresentar as medidas que o governo estadual vem tomando para combater a pandemia do novo coronavírus, Garcia creditou os números ao avanço na vacinação.

"A [relação de] causa e efeito da vacinação está demonstrada claramente no nosso estado com essa queda", afirmou o vice-governador.

Ele apresentou os dados na ausência do governador João Doria (PSDB), que cumpre quarentena após ser novamente diagnosticado com a Covid-19.

Atualmente, a taxa de internação em leitos de UTI Covid é de 60,19% no estado e 55,65% na Grande São Paulo. Estão internadas 13.357 pessoas, sendo 6.920 em UTI, e outras 6.437 em leitos de enfermaria. O estado de São Paulo chegou a ter 31.148 pessoas internadas no dia 1º de abril deste ano, sendo 13.023 em UTI e 18.125 em enfermaria.

"Isso é claramente relacionado com a vacinação. Estamos vacinando e impactando na mortalidade e nas internações", afirmou o Secretário de Saúde Jean Gorinchteyn.

Dados do Vacinômetro indicam que 54,24% da população elegível para tomar a vacina no estado, o equivalente a 25.105.528 pessoas, já receberam ao menos a primeira dose do imunizante.

Outras 8.660.649 pessoas já estão completaram o esquema vacinal, seja após tomar as duas doses das vacinas do Butantan, Fiocruz ou Pfizer, ou por terem recebido a aplicação única da vacina fornecida pela Janssen. Com isso, 18,71% da população de São Paulo já completou o ciclo de imunização contra a Covid-19.