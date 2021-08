Estado de SP começa a vacinar adolescentes de 12 a 17 anos a partir de quarta (18)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O estado de São Paulo começa na próxima quarta-feira (18) a vacinar adolescentes de 17 anos a 12 anos de idade contra a Covid-19. O primeiro grupo será na faixa etária de 16 e 17 anos.

Pelo calendário divulgado pelo estado, a vacinação ocorrerá em duas fases: até o dia 29 deste mês, serão imunizados adolescentes com deficiências ou comorbidades, além de grávidas e puérperas. Do dia 30 de agosto até o dia 12 de setembro, os demais.

Entre as comorbidades definidas pelo Ministério da Saúde estão doenças cardiovasculares, diabetes, pneumopatias crônicas, cirrose hepática, obesidade mórbida e casos de hipertensão. Esse grupo deve comprovar o seu estado de saúde por meio de exames, prescrição médica, receitas ou relatórios, contendo CRM do médico responsável.

O anúncio foi feito nesta segunda (16) pelo governador João Doria (PSDB) no instituto Butantan, durante um evento que marcou o fim da imunização dos adultos no estado. Segundo os dados do Vacinômetro, até as 17h desta segunda foram aplicadas 44.570.998 doses, sendo 31.369.231 de primeira dose, 12.075.193 de segunda dose e 1.126.574 em dose única. O montante equivale a 91,91% dos adultos com mais de 18 ano no estado com a primeira dose, e 28,52% com o esquema vacinal completo (duas doses ou dose única).

O único imunizante autorizado a ser aplicado em adolescentes no Brasil é o da Pfizer. No dia 30 de julho, o estado de São Paulo fez um pedido à Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para que a CoronaVac seja aplicada em crianças e adolescentes de 3 anos a 17 anos, porém, até esta segunda-feira, a gestão Doria não havia recebido resposta do pedido.

CAPITAL

Embora não tenha divulgado oficialmente até a conclusão desse texto, o secretário municipal de Saúde, Edson Aparecido disse em entrevista à TV Globo que nesta semana também começará a vacinação de adolescentes. Segundo Aparecido, a data exata de início depende do envio de novas doses da Pfizer.

De acordo com o secretário, no último sábado (14) foram recebidas 48.520 doses da Pfizer. Outro lote é esperado ainda para esta segunda.

Até esta terça-feira (17), a Prefeitura de São Paulo, gestão Ricardo Nunes (MDB), realiza a repescagem de jovens de 18 anos a 21 anos. A repescagem é necessária já que a capital não atingiu 100% dessa faixa etária imunizada no último final de semana, mesmo com a Virada da Vacina.

Dados do Vacinômetro indicam que foram aplicadas 9.230.227 doses de imunizantes contra a Covid-19 na cidade de São Paulo, sendo 8.833.109 de primeira dose, 3.501.597 da dose de reforço e 318.305 de dose única. O número equivale a 99,1% de vacinados com a primeira dose, e 41,4% com a segunda dose.

É obrigatório apresentar documentos pessoais de identificação, preferencialmente CPF e cartão SUS, além de um comprovante de residência no município de São Paulo, que pode ser impresso ou digital. Se estiver em nome de outra pessoa, é necessário comprovar o parentesco com RG, certidão de nascimento ou de casamento, ou escritura de união estável.

O site De Olho na Fila mostra a movimentação nas unidades da rede de imunização da capital, com intuito de evitar longas filas de espera e aglomerações. Todos os endereços dos locais de vacinação estão disponíveis na página Vacina Sampa.

*

CALENDÁRIO 17 ANOS A 12 ANOS NO ESTADO DE SP

Idade - Data

16 e 17 anos (com deficiência, comorbidades, gestantes e puérperas) - 18 a 25 de agosto

12 e 15 anos (com deficiência, comorbidades, gestantes e puérperas) - 26 a 29 de agosto

15 anos a 17 anos - 30 de agosto a 5 de setembro

12 a 14 anos - 6 de setembro a 12 de setembro