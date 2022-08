Estado de SP começa sábado vacinação de crianças de 3 e 4 anos contra covid

O governo orienta que é necessário aguardar o intervalo entre a primeira e a segunda doses da CoronaVac por 28 dias. Para crianças de cinco anos, a recomendação é tomar a vacina da Pfizer. Já as crianças entre 6 e 11 anos, além da Pfizer, poden ser vacinadas com CoronaVac.

O Ministério da Saúde liberou em 15 de julho com a CoronaVac para crianças de 3 a 5 anos. As prefeituras já iniciaram a vacinação das crianças, mas a campanha ainda corre em ritmo lento em razão da falta de doses disponíveis.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O governo do estado de São Paulo vai começar no próximo sábado (20) a vacinação contra a covid-19 de crianças de 3 e 4 anos indígenas, quilombolas e com comorbidades ou deficiências e crianças. Jovens de até 15 anos também poderão atualizar a carteira de vacinação e se imunizar contra outras doenças no chamado Dia D da Multivacinação.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.