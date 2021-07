Estado de São Paulo ultrapassa marca de 72% de adultos vacinados contra a Covid-19

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo de São Paulo, gestão João Dória (PSDB), afirmou nesta quinta-feira (22) que superou a marca de 72% da população adulta vacinada com pelo menos uma dose contra a Covid-19. Além disso, 25% das pessoas acima de 18 anos já completaram o esquema vacinal.

O estado vacinou 25,3 milhões de pessoas com pelo menos uma dose, até a manhã desta quinta, e tem 7,8 milhões registros de segunda dose e mais 1 milhão de aplicações de dose única (vacina da Janssen). Os números totalizam 8,8 milhões de pessoas que já concluíram seu esquema vacinal.

A expectativa do governo é vacinar toda a população adulta de São Paulo, que é de 35,3 milhões, segundo as estimativas do IBGE de 2020, até 20 de agosto. A campanha de vacinação registrou mais de 500 mil doses em um único dia em São Paulo na última segunda-feira (19).

Para receber a vacina, é recomendável fazer cadastro no site Vacina Já para agilizar o andamento da fila. Também é preciso levar documento com foto e comprovante de endereço no caso da cidade de São Paulo, por exemplo. A comprovação pode ser feita apresentando de forma física, com papel, ou digital.

Também é possível fazer o cadastro por meio de um assistente virtual WhatsApp, que oferece informações sobre o Plano Estadual de Imunização, incluindo o calendário de vacinação atualizado no estado, dados sobre o Plano São Paulo de enfrentamento ao novo coronavírus e tira-dúvidas sobre a Covid-19. Para acessar o serviço no aplicativo de mensagens, basta adicionar o número 11 95220-2923 à lista de contatos e enviar um "oi".

Na capital paulista, a Prefeitura de São Paulo, gestão Ricardo Nunes (MDB), está vacinando o grupo de 31 anos nesta quinta (22) e começa a imunizar o público de 30 na sexta (23). O prefeito confirmou que pessoas de 29 serão vacinadas na terça (27) e quarta-feira (28) da próxima semana na capital paulista. Já as pessoas com 28 anos serão na quinta (29) e sexta-feira (30).

Para se vacinar na cidade de São Paulo é preciso levar documento com foto e comprovante de endereço.

