SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O estado de São Paulo registra 13 mortes por febre amarela em 2025. Nenhuma das vítimas havia tomado a vacina contra a doença. A informação é da SES (Secretaria de Estado da Saúde).

Até esta quarta-feira (26), há no território paulista 19 casos da doença confirmados em humanos. Destes, 14 possuem como possível local de infecção a região de Campinas (municípios de Amparo, Socorro, Tuiuti, Joanópolis, Valinhos, Pedra Bela, Piracaia e Campinas).

Os demais estão nas regiões de Bauru (Brotas), Piracicaba (São Pedro) e São José dos Campos (Caçapava). Em um caso, o possível local de infecção está sob investigação. Há ainda um caso contraído em Minas Gerais.

O ciclo da doença atualmente é silvestre, com transmissão por meio dos mosquitos dos gêneros Haemagogus e Sabethes. Além de tomar a vacina, a orientação para quem visita parques e outras áreas de mata é de que deve-se usar repelente.

"As pessoas não vacinadas que forem a áreas de mata para uma trilha ou passeio, ou que moram em áreas de mata e chácaras, correm o risco de ter febre amarela silvestre", afirma Regiane de Paula, responsável pela Coordenadoria de Controle de Doenças da secretaria.

Os macacos não transmitem a febre amarela, eles também são vítimas da doença. Não os maltrate. Caso encontrem um macaco morto, acione a vigilância em saúde do município ou o centro de zoonoses para recolher o animal.

No ano passado foram registrados dois casos humanos de febre amarela no estado de São Paulo: um autóctone e outro importado, que resultou em óbito.

Desde dezembro de 2024, 36 macacos tiveram confirmação para febre amarela no estado --23 na região de Ribeirão Preto (Ribeirão Preto e Pitangueiras), 11 na de Campinas (Pinhalzinho, Campinas, Serra Negra, Socorro, Joanópolis, Amparo e Valinhos), um na região de Barretos (Colina) e um na Grande São Paulo (Osasco).

Para prevenir a doença, a Secretaria da Saúde intensificou as ações de vacinação e de orientação em todo o estado de São Paulo.

VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AMARELA

A vacina contra a febre amarela está disponível em todas as UBS (Unidades Básicas de Saúde) do estado.

Quem planeja se deslocar para locais com registro de transmissão de febre amarela ou para áreas rurais e de mata deve se vacinar ao menos dez dias antes da viagem.

Para crianças menores de cinco anos, o imunizante é aplicado em duas doses: aos nove meses e aos quatro anos.

Caso a pessoa tenha tomado apenas uma dose da vacina antes de completar cinco anos, deve receber uma dose adicional, independentemente da idade que tenha quando procurar o serviço de vacinação.

A dose zero é aplicada entre seis e oito meses de idade apenas em crianças que residem ou que viajarão para áreas com circulação confirmada do vírus.

Para o restante da população (até 59 anos), a vacina é oferecida em dose única, com validade por toda a vida, segundo recomendação da OMS (Organização Mundial da Saúde) de 2017.

Pessoas acima de 60 anos devem passar por uma avaliação médica antes de receber a vacina.

OUTRAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO CONTRA A FEBRE AMARELA

Use de calças e camisas de manga longa e sapatos fechados Aplique repelente nas áreas expostas do corpo Use mosquiteiro nos berços e carrinhos de crianças menores de seis meses de idade

Sintomas iniciais da febre amarela

- Febre súbita

- Calafrios

- Dor de cabeça intensa

- Dores musculares e no corpo em geral

- Náuseas e vômitos

- Fadiga

- Fraqueza