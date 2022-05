Estação Pedro 2º do metrô volta a abrigar moradores de rua em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A estação Pedro 2º, pertencente à linha 3-Vermelha do metrô de São Paulo, receberá da noite desta terça-feira (17) até a próxima sexta (20) cem pessoas em situação de rua para passarem a noite em suas dependências, das 19h às 8h.

Essa determinação do governo estadual, nomeada de Noites Solidárias, faz parte de uma ação durante o período de frio extremo que está sendo esperado para a capital paulista nesta semana.

Esta é a segunda vez que o governo toma essa iniciativa. No ano passado, o local foi ocupado por cerca de 400 pessoas. Na ocasião, a abertura da estação atendeu a um pedido do padre Júlio Lancellotti, da Pastoral do Povo de Rua de São Paulo.

Durante o pernoite, os acolhidos jantarão no local, com as refeições fornecidas por uma unidade do Bom Prato Móvel. De manhã, serão levados para tomar café na unidade da 25 de Março do Bom Prato.

Além dessa iniciativa, serão distribuídos nesta terça 400 cobertores em cinco pontos de abrigos para pessoas em situação de rua no centro da cidade. Nos próximos dias, outros 500 cobertores e 2.000 sacos de dormir doados pelo Fundo Social de São Paulo serão enviados para a Prefeitura de São Paulo no atendimento previsto em dez tendas espalhadas por toda a capital.

A Defesa Civil também distribuirá 500 colchões, 354 cestas básicas, cerca de mil litros de água sanitária e 200 kits de higiene pessoal em quatro centros de acolhimento da cidade: Missão Belém-Vida Nova; Sefras-Associação Franciscana de Solidariedade; Pastoral do Povo da Rua e Missão Belém-Casa Guadalupe.