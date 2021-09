Estação destruída por incêndio há 2 anos é reinaugurada em Presidente Epitácio (SP)

RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - Pouco mais de dois anos depois de ter sido atingida por um grande incêndio, a quase centenária estação ferroviária de Presidente Epitácio foi reinaugurada nesta sexta-feira (24).

Última estação do trecho operado pela extinta Estrada de Ferro Sorocabana, Presidente Epitácio foi importante para o desenvolvimento econômico da região nas primeiras décadas do século passado, mas nos últimos anos amargava um abandono total, até que em 26 de agosto de 2019 foi parcialmente destruída num incêndio.

Sobraram apenas as paredes, num imóvel que já era utilizado para abrigar moradores de rua e usuários de drogas.

Inaugurada em 1º de maio de 1922, a estação de 99 anos começou a ser recuperada em julho do ano passado. Ela, no extremo oeste paulista, na divisa com Mato Grosso do Sul, era a ponta final de uma rota iniciada na estação Júlio Prestes, na capital.

Os recursos para a restauração, R$ 459 mil, além de uma contrapartida municipal, são originários do Dadetur (Departamento de Apoio ao Desenvolvimento do Turismo), órgão da Secretaria do Turismo que atende cidades paulistas estâncias turísticas, caso de Presidente Epitácio.

Curioso na história é que a reinauguração, nesta sexta, ocorreu a distância, já que o descerramento da placa foi marcado para Presidente Prudente, onde o vice-governador, Rodrigo Garcia (PSDB), cumpriu agenda.

Ele, que deverá disputar o cargo de governador do estado em 2022, foi levado do DEM para o PSDB por João Doria e adotou figurino de candidato, com uma série de viagens pelo interior.

O prédio revitalizado abriga a Secretaria de Turismo e Cultura da cidade. Por meio da assessoria de comunicação da prefeitura, o secretário da pasta, Wantuyr Tartari, disse que a recuperação do prédio vai além do objetivo de criar uma nova sede para a secretaria.

“É o resgate da história e autoestima de um povo batalhador que tem na antiga estação um dos símbolos do desenvolvimento local”, disse.

Na cidade, os passageiros deixaram de ter o trem como opção de transporte na estação em janeiro de 1999, mas o local seguiu servindo para o despacho de cargas por mais alguns anos.

A partir do momento em que deixou de ser utilizada para o transporte de cargas, no início da década de 2000, passou a sofrer deterioração constante nos anos seguintes, com perda gradual de telhas da plataforma de embarque, pichações, vidros quebrados, furtos e depósito de lixo, até culminar com o incêndio de 2019.

A Estrada de Ferro Sorocabana foi inaugurada em 10 de julho de 1875 e chegou a Epitácio, na divisa com Mato Grosso do Sul (à época apenas Mato Grosso), 46 anos depois, em 1921, quando o ex-presidente Epitácio Pessoa, que governou o país de 1919 a 1922, a visitou.

Em janeiro de 1936, o então povoado foi elevado à categoria de distrito de Presidente Venceslau e, em dezembro de 1948, tornou-se município autônomo e homenageou o ex-presidente que a visitou.

A estação, porém, foi inaugurada apenas no ano seguinte à visita presidencial. Agora, caso o prazo seja cumprido, ela celebrará seu centenário sendo utilizada, o que não ocorreu nas duas últimas décadas.