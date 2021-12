Está gripado? Confira 8 formas naturais para desentupir nariz

A congestão nasal, conhecida popularmente como 'nariz entupido', é a principal queixa e adultos e crianças que estão gripados. O problema ocorre porque quando os vasos sanguíneos do nariz ficam inflamados ou quando há excesso de produção de muco, o que dificulta a respiração. O Tua Saúde separou algumas medidas caseiras que podem ajudar a resolver o problema. 1. Lavar o nariz com solução salina morna O lavador nasal remove o excesso de muco e secreções dos seios nasais, ajudando a desentupir o nariz. Além disso, como a mistura possui sal, permite eliminar bactérias que podem estar piorando a produção de secreções. Como pode causar um ligeiro desconforto, o lavador normalmente não é usado por crianças, sendo mais prático para adultos. 2. Inalar vapor com eucalipto A inalação com vapores não provoca qualquer desconforto e, por isso, pode ser usada em crianças sob supervisão de um adulto. O vapor fluidifica as secreções e o eucalipto é descongestionante, ajudando a desentupir o nariz. Para fazer a inalação basta colocar 3 gotas do óleo essencial de eucalipto em uma tigela com cerca de 500 mL de água fervente e inalar o vapor durante cerca de 5 minutos, colocando uma toalha de banho sobre a cabeça, para o vapor ficar aprisionado. 3. Umidificar o ambiente Umidificar o ar com bacias de água pela casa, ou com o próprio umidificador elétrico, ajuda a deixar os tecidos das vias respiratórios mais hidratados e menos irritados, aliviando o desconforto e facilitando a remoção das secreções. 4. Beber 2 a 3 litros de água por dia A água é muito importante para manter as secreções mais fluídas e fáceis de eliminar, mesmo que mais nenhuma técnica seja utilizada. Além disso, pode se também tomar chás, principalmente aqueles com propriedades descongestionantes, como o eucalipto ou a hortelã, por exemplo. 5. Consumir alimentos ricos em vitamina C A vitamina C é uma substância muito conhecida por estimular o sistema imune e torná-lo mais forte, o que permite ao corpo se recuperar mais rápido de gripes e resfriados, que são as principais causadores do nariz entupido. Alguns dos alimentos que podem ser ingeridos incluem abacaxi, laranja, limão ou tangerina, por exemplo. Veja uma lista de alimentos com vitamina C mais completa. 6. Tomar um banho quente Durante o banho quente, o vapor ajuda a deixar o muco nasal mais fluido e mais fácil de ser expelido, reduzindo assim o desconforto do nariz entupido. 7. Usar toalha quente com hortelã A toalha quente e úmida com o chá de hortelã sobre o rosto alivia os sintomas de nariz entupido por ser um expectorante natural, ou seja, ajuda a liberar o catarro e o muco que causa incômodo. Veja outros benefícios do hortelã. 8. Massagear as maçãs do rosto Para aliviar o incômodo do nariz entupido, pode-se massagear as maçãs do rosto e o nariz com os óleos essenciais de hortelã-pimenta, eucalipto ou alfazema, por 5 minutos. Fonte: Tua Saúde

