Esses seis sinais podem significar que seu casamento está acabando

Se você se sente só, sente que o outro não está ali, é um um sinal de que as coisas vão indo mal. Mexer no celular não ajuda a diminuir a solidão.

É muito comum que, um dos parceiros passe a se achar superior ao outro e diminua os problemas e sentimentos do outro quando o casamento está infeliz. Isso pode impactar no casamento mais do que parece.

3. Minimizam as preocupações um do outro

Essas coisas acontecem quando os objetivos da vida de alguém já não se encaixam mais com o do parceiro. Outra razão é quando a pessoa sente que suas preocupações e desejos não são levadas a sério para a outra pessoa. Mas não se preocupe, ainda existem soluções, como a terapia.

