Esses são os seis signos que precisam manter a calma este mês

Reserve um momento para descansar sua mente e trabalhar pacientemente. Só assim você terá os resultados que sempre sonhou. As pessoas mais velhas podem vir em socorro com conselhos sensatos. Proteger e cuidar de sua saúde física e mental o ajudará a alcançar bons resultados. Muitos convites estão chegando.

Muita gente vai precisar de uma quantidade extra de calma para passar pelos próximos dias, pela saúde mental de todos. De acordo com o portal Metro World News, esses são os signos do zodíaco que devem procurar esse sossego extra para evitar ficar mais estressado nessa última semana do mês:

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.