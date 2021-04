Esses fatores podem aumentar as chances de desenvolver acnes e cravos

Os cravos formam-se quando há uma espécie de “entupimento” que se desenvolve na abertura dos folículos da pele. Cada folículo contém um pelo e uma glândula sebácea que promove a oleosidade. O óleo, chamado sebo, ajuda a manter a pele macia. As células mortas da pele e os óleos acumulam-se na abertura do folículo, produzindo os cravos.

