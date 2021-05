Essas são as sete fantasias sexuais favoritas das mulheres

6. Voyeurismo: todos acham que isso é uma coisa do homem, mas isso está muito errado! Mulheres também gostam de ver um casal no ato. Seja onde for.

3. Dominação: existem as que gostam de ser dominadas, mas obviamente, também têm aquelas que preferem o contrário, essas querem estar como dominadoras! Essas são as mulheres que adoram ver os homens implorarem por elas na cama.

2. Sexo com desconhecido: sim, elas adoram a ideia de transar com alguém que não conhecem, apesar de não falarem muito sobre isso.

A Ask Men separou sete das fantasias femininas mais famosas entre as mulheres, confira:

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.