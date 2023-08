Espuma desconhecida faz Cedae interromper fornecimento de água no Rio

"O protocolo de contingência da Cedae foi acionado em razão das alterações da qualidade da água bruta (não tratada). Técnicos da Companhia monitoram continuamente as condições do manancial até que a concentração deste material não represente risco e, assim que a situação for controlada, a operação da ETA [estação de tratamento de água] será retomada. A companhia pede que a população economize água", afirmou a Cedae, em nota.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O fornecimento de água da principal estação de tratamento do Rio de Janeiro foi interrompido na manhã desta segunda-feira (28) em razão da presença de uma espuma de origem desconhecida no rio Guandu.

