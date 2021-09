Espírito Santo é o 1º estado a comprar Coronavac do Butantan, e doses serão concentradas em adultos

Em São Paulo, porém, o governador do estado, João Doria (PSDB), tem defendido a utilização de qualquer imunizante que estiver disponível no momento da aplicação da dose de reforço.

O estado adquiriu 500 mil doses de Coronavac. Os imunizantes serão usados na população com 18 anos ou mais, liberando as doses de Pfizer e AstraZeneca enviadas pelo governo federal para aplicação prioritária em quem tem mais de 70 anos e adolescentes.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O Espírito Santo, administrado por Renato Casagrande (PSB), é o primeiro estado a comprar doses de vacinas do Butantan. A oportunidade surgiu com o encerramento do compromisso de entrega de doses pelo instituto ao governo federal, previsto para o fim de setembro (o Butantan planeja entregar todo o quantitativo acordado até a segunda quinzena do mês).

