Espaço Folha fará cobertura da COP30 em tempo real, direto de Belém

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Folha vai reforçar a sua presença na COP30 (30ª conferência das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas). Em novembro deste ano, quando o Brasil sedia o evento em Belém, no Pará, o jornal será representado na cidade pelo Espaço Folha.

No bairro do Marco, de fácil acesso e na região central da capital paraense, a casa estará a apenas 450 metros do Hangar, um dos principais locais da cúpula. Também fica próxima ao Parque da Cidade, outro ponto que concentrará as atividades do evento climático.

A presença da Folha na COP30, com um espaço próprio e estrutura robusta, reafirma o compromisso do jornal com a cobertura de temas centrais para o futuro do planeta --clima, sustentabilidade e políticas públicas. Trata-se de uma operação jornalística com um olhar independente, plural e conectado às transformações globais.

"A pauta ambiental é prioritária para a Folha mesmo antes de o Brasil sediar a COP. Prova disso é o fato de seguirmos sendo dos poucos veículos a manter há anos correspondente na Amazônia", afirma o diretor de Redação da Folha, Sérgio Dávila.

"Ter uma presença editorial mais ampla em 2025 em Belém é, assim, um passo natural."

O Espaço Folha COP30 priorizará a comunicação em diferentes frentes.

A redação dedicada exclusivamente ao evento será composta por mais de uma dezena de profissionais em Belém, entre repórteres e fotógrafos, que vão oferecer uma cobertura jornalística completa e em tempo real. A coordenação do trabalho ficará a cargo da editoria de Ambiente.

A Folha foi o primeiro grande jornal do Brasil a criar uma estrutura editorial especializada nesse assunto e também a manter a função de correspondente climática. Além disso, desde fevereiro de 2024, adotou o slogan "Um jornal em defesa da energia limpa".

Do ponto de vista de marketing institucional, o Espaço Folha COP30 também será um ponto de conexão com parceiros, marcas apoiadoras e representantes do poder público e do terceiro setor, ampliando o diálogo entre o jornalismo, a inovação e os compromissos sustentáveis que a conferência propõe.

Em paralelo, uma equipe do Seminários Folha manterá uma programação de debates, entrevistas e painéis com especialistas, autoridades e representantes do terceiro setor. O Estúdio Folha, setor responsável pelo conteúdo patrocinado, estará no local equipado para gravação de podcasts e videocasts com convidados.

Haverá também área reservada a patrocinadores com ativações e visibilidade para marcas alinhadas ao tema da conferência.

"O Espaço Folha COP30 é uma oportunidade única para conectar a produção editorial de excelência da Folha com marcas, lideranças e instituições comprometidas com a pauta climática", afirma Carlos Ponce de Leon, superintendente da Folha.

"Do ponto de vista de marketing, é uma ação estratégica que amplia a presença da marca em um dos debates mais relevantes do nosso tempo."

O local ainda contará com área para café e happy hour, com a proposta de servir como ponto de encontro e "networking" entre jornalistas, políticos, ambientalistas, empresas e a sociedade civil.

O Espaço Folha COP30 também abrigará encontros do Empreendedor Social. Em sua 21ª edição, o prêmio realizado pela Folha e pela Fundação Schwab, entidade-irmã do Fórum Econômico Mundial, tem duas categorias que se relacionam com a conferência climática.

A categoria Inovadores Sociais do Ano vai reconhecer soluções baseadas na natureza, na transição energética e em cidades resilientes. Já a categoria Soluções que Inspiram será voltada à garantia de direitos das populações mais vulneráveis, com olhar para temáticas como direitos humanos, cidadania, inclusão social e produtiva, democracia, gênero e raça.

A proposta da Folha é atuar junto à COP30 como protagonista --não apenas para informar, mas para fomentar o debate e construir pontes entre os diversos atores que estarão reunidos em Belém para pensar o futuro do planeta.