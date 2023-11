Escolas de SP terão geradores, e orientação é para que aluno vá fazer o Enem neste domingo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A orientação para os estudantes paulistas é que se dirijam às escolas normalmente neste domingo (5), para a realização das provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). A tempestade registrada no estado de São Paulo deixou 3,7 milhões de clientes sem luz.

Após 24 horas sem energia, o fornecimento havia sido normalizado para 1,7 milhões (46%) deles, e mais de 2 milhões ainda seguiam sem energia. Seis pessoas morreram.

Ao menos 40 cidades paulistas, entre elas a capital, ficaram sem luz e sem água na sexta (3) e no sábado (4) por conta do temporal quer atingiu o estado.

O governo federal disse que as concessionárias irão alocar geradores nos locais de prova em que o fornecimento de "Portanto, a orientação ao estudante que fará o Enem é comparecer no horário e local já estabelecidos pelo Ministério da Educação neste domingo."

O Governo de São Paulo recebeu no final da tarde de sábado do Ministério de Minas e Energia a garantia de fornecimento de energia elétrica em todas as escolas que serão utilizadas para a realização.

A gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos) diz que permanece em contato com as concessionárias de energia elétrica, que atuam sob regulação federal, para reforçar a necessidade de esforço emergencial e a urgência na normalização do fornecimento em todos os locais que permanecem sem energia.

O interior de São Paulo sofre com as consequências das fortes chuvas e das rajadas de ventos que atingiram o estado na tarde desta sexta.

Bairros das cidades de Piratininga, Jundiaí, Sorocaba, Mairinque, Indaiatuba, Salto, Itu, Capela do Alto, Ourinhos, Avaré, Itapetininga, Bauru, Jaú, Piracicaba, Americana, Votorantim e a Baixada Santista estão sem energia neste sábado.

Nas redes sociais, moradores das cidades paulistas compartilharam fotos e vídeos da tempestade que atingiu a região. Há relatos de moradores que estão sem luz desde às 15h de sexta.

As concessionárias afirmam que estão trabalhando para restituir a energia nos municípios atingidos.

Os dados da falta de energia constam de um relatório divulgado pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), às 16h deste sábado (4). A Enel é a concessionária que concentrava o maior número de clientes sem energia.

A previsão da empresa é que a situação seja completamente normalizada apenas na próxima terça (7).

De acordo com Vincenzo Ruotolo, diretor de distribuição da empresa, as regiões sul e oeste da concessão foram as mais impactadas.

A prioridade será o restabelecimento de energia em hospitais e outros serviços de saúde, além de 84 escolas onde será realizada a prova do Enem neste domingo.