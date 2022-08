Escola indígena é alvo de tiros em área de disputa por terras na BA

Procurada, a Polícia Federal respondeu que já foi instaurado inquérito para a devida apuração do caso e que as investigações correm em sigilo. O Ministério da Justiça não respondeu à reportagem sobre o processo de demarcação na região.

A SSP informou que já iniciou as oitivas para apurar a denúncia de trocas de tiros na região, de acordo com o texto enviado pelo órgão. A reportagem apurou que, pelo menos, dois policiais militares, além de um fazendeiro, já prestaram depoimentos.

Comunicado da secretaria informa que as investigações vão apurar se há envolvimento de policiais militares no conflito. A pasta ressalta que pediu "celeridade na apuração das denúncias sobre os conflitos ocorridos no sul do estado".

A escola tem cerca de 320 estudantes, mas, segundo a professora, as crianças não estão frequentando as aulas por medo. Ainda segundo o relato dela, os ônibus escolares deixaram de circular por causa de abordagens de pistoleiros.

A reportagem conversou com a autora da imagem que, sob anonimato, descreveu o clima de tensão entre os indígenas. Segundo a professora, as crianças ficaram chorando, pedindo socorro, correndo, sem saber para onde ir.

Uma professora da Terra Indígena de Barra Velha, onde ficam as aldeias Boca da Mata e Cassiana, gravou um vídeo no qual denunciava que pistoleiros estariam atirando em direção à escola, supostamente a mando de fazendeiros locais.

SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Uma escola indígena em Porto Seguro, no sul da Bahia, teve as aulas interrompidas na tarde de quarta-feira (17) depois que tiros foram disparados em direção à unidade de ensino. A região vive um conflito entre membros da etnia pataxó e fazendeiros.

