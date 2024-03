ES decreta emergência pelas chuvas; carros são arrastados e há desalojados

Risco alto de deslizamento de terra em sete municípios. O alerta foi emitido para Mimoso do Sul; Muniz Freire; Guaçuí; Alegre; Vargem Alta; Jerônimo Monteiro e Bom Jesus do Norte.

Casagrande também disse que há informações de dois desaparecidos em Apiacá e Mimoso do Sul. "Ainda não é oficial o que aconteceu de forma definitiva com essas pessoas. Mas já temos informações de prefeitos, de que pessoas podem ter perdido a vida ou estarem desaparecidas", afirmou o governador.

Não há registro de mortes ou feridos até o momento. Uma pessoa com deficiência precisou ser resgatada após ficar ilhada e moradores de um lar de idosos precisaram ficar isolados no segundo pavimento da construção, esperando pelo socorro dos bombeiros.

Há municípios, como Bom Jesus do Norte na divisa com o Rio de Janeiro, que receberam mais de 300 milímetros de chuva. A previsão, segundo o governador, era de 100 mm nas últimas 24 horas.

O decreto de emergência até o momento será para dez municípios. Bom Jesus do Norte, Mimoso do Sul, Muniz Freire e Guaçuí são alguns dos municípios que foram mais afetados pela chuva

