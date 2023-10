Erro sobre locais de prova no Enem foi da empresa contratada, diz ministro da Educação

Os interessados em fazer o Enem em dezembro deverão submeter seus pedidos para a análise. Esse comunicado deve ser feito na página do participante, onde haverá uma aba específica para isso. O sistema receberá as informações no período de 13 a 17 de novembro.

O edital do Enem garante, entretanto, que os participantes façam a prova a no máximo 30 km de distância de suas residências.

Santana e o presidente do instituto, Manuel Palácios, foram questionados sobre o assunto durante anúncio dos dados de 2022 do Enade, a avaliação federal feita por concluintes de ensino superior.

O governo já havia confirmado que cerca de 50 mil inscritos no Enem 2023 foram alocados em lugares distantes das suas casas e terão a oportunidade de fazer as provas em outra data.

