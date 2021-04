Erro faz 46 pessoas receberem vacina contra a Covid-19, entre elas 1 gestante e 28 crianças

Já as famílias das crianças, de acordo com a prefeitura, também estão sendo orientadas por uma pediatra, que está fazendo a avaliação das imunizadas.

A falta das 46 doses da Coronavac foi percebida durante o controle do estoque das vacinas e, de acordo com a prefeitura, imediatamente verificou-se a possibilidade de que o erro pudesse ter sido cometido por uma técnica de enfermagem ao fazer a separação da caixa com os frascos da vacina.

