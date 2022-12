Equipe de transição propõe revogar 8 decretos de Bolsonaro sobre armas

Durante a campanha para a presidência, Lula criticou a política de flexibilização do acesso a armas de Bolsonaro e prometeu retomar o Estatuto do Desarmamento.

Com isso, o registro de armas explodiu. Mais de 2 mil armas foram registradas por CACs por dia, em média, entre setembro e novembro deste ano, na reta final do governo Bolsonaro.

A proposta da equipe de transição é que seja feita uma "revisão rigorosa" dos atos normativos que tratam sobre o acesso a armas, e que haja uma nova regulamentação para a lei do Estatuto do Desarmamento, de 2003.

Em relatório divulgado nesta quinta-feira (22), a equipe de transição do governo eleito diz que os decretos e a portaria em questão incentivam a "multiplicação descontrolada das armas" no país.

SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - A equipe de transição do governo Lula propõe a revogação de oito decretos e uma portaria interministerial que facilitam o acesso a armas e munição no país.

