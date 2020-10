Equipe de afiliada da Globo grava agressão sofrida no interior de Minas Gerais

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma equipe da TV Integração, afiliada da Globo no interior de Minas Gerais, foi agredida na manhã desta quinta-feira (29) no município de Prata (região do Triângulo Mineiro). O repórter Arcênio Corrêa e o cinegrafista Stanley Matias faziam uma reportagem na cidade.

Eles entrevistavam funcionários do Pronto Atendimento de Saúde Municipal (PAM) a respeito de denúncias de moradores sobre as condições do local. Um homem que se identificou como Jackeny Melo e seria médico do posto tentou tirar o microfone e o celular do repórter.

Outro homem, que não foi identificado, agarrou o jornalista e tentou enforcá-lo por trás com um golpe conhecido como mata-leão. O cinegrafista deixou a câmera ligada e registrou a agressão. No vídeo, também é possível ver que o homem não-identificado joga um celular no chão e foge.

A TV Intregação diz que a Polícia Militar foi acionada e que a equipe fez um boletim de ocorrência. Corrêa teve escoriações leves.

O prefeito da cidade, Anuar Arantes Amuy (MDB), afirmou à emissora que os agressores foram identificados e que vai abrir um procedimento administrativo contra eles. Entidades como a Abert (Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão) e a Abraji (Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo) divulgaram notas repudiando o ataque.