Entregador de gás é 'engolido' por buraco em AL

"Assim que eu caí no buraco, não tinha ninguém na rua. Pouco depois, apareceram moradores para ajudar. Aí eles pegaram corda, eu amarrei no quadro da moto, e junto de um cara que desceu para ajudar conseguimos levantar a moto", completou.

Ele também explicou que tudo aconteceu de forma "muito rápida". "Tinha acabado de deixar o gás na casa de um cliente. Na hora que eu coloquei o gás vazio e vim pilotando a moto, não deu tempo nem de pensar. Do nada, abriu uma cratera e fui jogado para baixo com tudo. Não tive nada, só o glúteo dolorido e um arranhão pequeno. Foi um livramento", declarou em entrevista à TV Pajuçara, afiliada da Record em Alagoas.

O entregador contou com a ajuda de quase dez moradores para sair e retirar a motocicleta do buraco com o auxílio de uma corda. O veículo ficou com a parte traseira e o bagageiro do gás danificados.

