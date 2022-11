Entrega do 20º Troféu Raça Negra celebra conquistas de direitos

Neca Setubal, socióloga, presidente do Conselho da Fundação Tide Setubal e acionista do Itaú

Dilma, Graça e Paulina chegaram juntas ao local. Graça Machel declarou que as mulheres homenageadas representam um futuro mais justo, pelo qual, segundo ela, elas tanto lutam. "Vamos lutar para que toda menina cresça numa pauta de iguais e seja tratada com igualdade."

O reitor subiu ao palco acompanhado do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), que declarou que "São Paulo não aceita nenhum tipo de preconceito e racismo". Outras personalidades do mundo político, como a senadora Simone Tebet (MDB-MS) e a deputada federal eleita Marina Silva (Rede-SP), estiveram presentes.

