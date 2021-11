Entidades criticam demora do governo Bolsonaro em banir 'kit Covid'

Queiroga, porém, tem modulado o discurso e investido na pauta bolsonarista para se agarrar ao cargo. Ele passou a evitar o tema do kit Covid, ainda que admita a colegas que não vê benefícios no uso destes medicamentos.

Em maio de 2020, a Saúde editou uma nota com estímulo ao uso dos fármacos ineficazes, mas o documento não é um protocolo do SUS. Para gestores da rede pública, a medida foi uma forma, à época, de promover o tratamento ineficaz sem ter de passar pela Conitec.

Os protocolos para tratamentos do SUS, discutidos na Conitec e aprovados ou não pelo ministério, balizam inclusive as compras públicas. Ou seja, um documento que barra o uso do "kit Covid" daria margem para órgãos de fiscalização questionarem gestores que ainda investem nesses medicamentos.

Em declaração à imprensa nesta terça-feira (9), as entidades ainda criticaram o posicionamento do CFM (Conselho Federal de Medicina), que tem voto na Conitec e se posicionou contra o parecer.

Os debates sobre tratamentos na rede pública se concentram na Conitec (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde). No dia 21 de outubro, o colegiado teve empate em votação sobre parecer contrário ao kit Covid para casos leves, documento elaborado por este grupo.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Entidades médicas que elaboraram pareceres para o Ministério da Saúde sobre protocolos de tratamento na pandemia criticam demora da pasta comandada por Marcelo Queiroga em decidir sobre banir o uso do "kit Covid" do SUS.

