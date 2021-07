Entidade de combate ao câncer envia carta a Bolsonaro contra veto a projeto de quimioterapia oral

A entidade discorda da estimativa de que a incorporação dos medicamentos pesaria para as operadoras. “Estimamos o benefício para 50 mil pacientes em um universo de quase 48 milhões de usuários, com 555 mil novos beneficiários somente no ano passado”, diz.

Na carta, o instituto diz que recebeu o veto com perplexidade, porque o presidente, ao usar de argumentos econômicos, não considerou que pacientes sem o tratamento necessário dependem de internações e procedimentos complexos, o que elevaria ainda mais os custos do sistema de saúde.

